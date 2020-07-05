النويري: يجب تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لا سيما بعد مرور أكثر من 4 أشهر على استقالة غسان سلامة، إثر تعثر جهوده لإنهاء النزاع عبر خطة أممية.

وقال النويري في تصريح له إن الحاجة اليوم باتت ملحة إلى استعادة المسار الصحيح للحوار، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى تقديرهم الكبير للجهود الأممية في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بشكل سلمي ووقف النزاعات والاقتتال المسلح، كما أكد حرص مجلس النواب على التوصل إلى حل ليبي ليبي، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

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