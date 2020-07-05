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النويري: يجب تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لا سيما بعد مرور أكثر من 4 أشهر على استقالة غسان سلامة، إثر تعثر جهوده لإنهاء النزاع عبر خطة أممية.

وقال النويري في تصريح له إن الحاجة اليوم باتت ملحة إلى استعادة المسار الصحيح للحوار، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى تقديرهم الكبير للجهود الأممية في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بشكل سلمي ووقف النزاعات والاقتتال المسلح، كما أكد حرص مجلس النواب على التوصل إلى حل ليبي ليبي، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • التحقيق مازال في قضية قصف المدنيين في ليبيا منذ 2011 ونفابة المحاميين الليبيين فقط ولي المخانب العرب – المحاميين فقط الخريجين الرجال فقط – توثيق اسباب تاخير هذه القضية في الخساءر البشرية والاضرار المدينة وعاءلات الضحايا العسكريين والمدنيين – والعمل على ومحاسبة البرلمان واعضاءه في محاولة تمثيل الشعب الليبي في غياب القضاء التشريعي واستفادة دول عربية اخرى بالمحتوى الاقتصادي مما حصل من اذى معنوي ومادي في المحتوى الاجتماعي والمؤسسات الليبية ومحاولات استنزافها ضريبيا _ وتورط اللاحءين من الحروب مع الدول الاستعمارية الى ليبيا في قتل ضباط وعاءلات مدنية في عدة مناطق ليبية لاسباب تستدعي التحقيق والانتباه الامني بغض النظر على الانتماء السياسي .

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