مصادر عسكرية لـ”روسيا اليوم”: تدمير منظومات الدفاع التركية ” رسالة بأن حديث السيسي ليس للاستهلاك الإعلامي

يبدو أن تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية، في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، فجر اليوم الأحد، أثار ضجة كبيرة، لاسيما بعد الحديث عن قيام طيران مجهول بضرب هذه المنظومات.

وكشفت مصادر عسكرية في تصريحات لـ”روسيا اليوم”، أن الغارات الجوية التي تم تنفيذها على قاعدة “الوطية”، واستهدفت تدمير منظومات الدفاع الجوي، بمثابة رسالة مباشرة لأنقرة.

وأشارت المصادر في تصريحاتها إلى أن هذه الرسالة تفيد بأن الخط الأحمر، الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته أمام الجيش المصري، في سيدي براني بمرسى مطروح، ليست مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي.

وتعرضت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، فجر اليوم الأحد، لغارات جوية عنيفة، استهدفت استراحة “النداب” نسبة لآمر السرب الخاص وقاعدة عقبة بن نافع قبل 2011م، العميد سالم النداب، التي تتخذها القوات العسكرية التركية مقراً لها.

كما استهدفت الغارات التي بلغ عددها تسعة، وفق ماصرح به مصدر عسكري لـ”أوج”، منظومات الدفاع الجوي طراز “هوك” والرادارات التي ثبتتها القوات التركية الخميس والجمعة الماضيين في القاعدة.

وأظهرت الصور الفضائية وجود ثلاث منظومات دفاع جوي، ومثلها رادارات متحركة وأخرى ثابتة، ومنظومة “كورال” للتشويش والحرب الإلكترونية، والتي تم تدميرها جميعا، وفق ذات المصدر العسكري.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، في وقت سابق، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وصعد السيسي نبرته التهديدية تجاه التغول التركي في ليبيا، قائلا: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا، مضيفا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر”.

ووجه الرئيس المصري رسالة لليبيين، قائلا: “انتبهوا أن وجود المليشيات في أي دولة يهدد استقرارها لسنوات طويلة، وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ونحن لسنا معتدين أوغزاه، واحترمنا الشعب الليبي ولم نتدخل في ليبيا، ليذكر لنا التاريخ أننا لم نتدخل في ليبيا وهي في موقف ضعف، لكن الوضع الآن مختلف، فهناك تهديد للأمن القومي المصري والعربي، لو قولنا للقوات تتقدم ستتقدم، وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها، وتخرج بسلام عند انتهاء مهمتها”.

وأوضح أن مصر ستدخل حال طلب الشعب الليبي من مصر التدخل، قائلا: “مصر وليبيا بلد واحد وأمن واستقرار واحد، ويخطئ من يظن أن التعامل مع الأمور بحلم، وأن الصبر تردد، إحنا صبرنا لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق، ويخطئ من يظن أن عدم تدخلنا في شئون الدول الأخرى انعزال أو انكفاء”.