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بعد قصف الوطية .. الوفاق : على الدول المعتدية انتظار ردنا

تم النشر منذُ 5 أيام
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توعدت قوات حكومة الوفاق ا الدول المؤيدة لـ”الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر بالرد على قصف قاعدة الوطية الجوية.

وذكر المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا، محمد قنونو، في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن الغارات التي استهدفت القاعدة الواقعة جنوب طرابلس نفذت من قبل طيران أجنبي داعم لـ”الجيش الوطني” بهدف رفع معنويات قوات حفتر و”خداع جمهورهم بأنه ما زال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا”، حسب وصفه . 

قنونو شدد اعلى أن مناورات قيادة الجيش الوطني  لن تؤثر على مسار الأحداث والمعارك ولن تغير استراتيجية حكومة الوفاق ببسط سيطرتها على كامل مناطق البلاد، قائلا “كنا نقول بأننا من سيحدد مكان وزمان المعركة، ونؤكد اليوم بأننا من سيحدد متى وأين تبدأ المعركة الحاسمة ومتى وأين تنتهي”، حسب زعمه .

وتابع مخاطبا “الدول المعتدية”: “انتظروا ردنا.. فالخبر ما ترون لا ما تسمعون”.

يشار إلى أن مصدر عسكري بقوات الجيش الوطني رفيع المستوي أفاد أن طائرات حربية استهدفت قاعدة الوطية ودمرت غرفة عمليات القيادة التركية في القاعدة، وذلك بعد أن شنت فجر اليوم الأحد الطائرات تسع غارات .

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخراً في قاعدة الوطية.

وأكد نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، مشيرًا إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.

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  • مين انت ياتافه لكى تتكلم حتى الحمار اكار لايستطيع ان يقول هذا الكلام فما بالك بامعة تافه لم يظهر معه حتى ولو كومبارس وجلس وحيد بين علمى ليبيا وتركيا ليقول لا يوجد لى نظير فى تركيا فالسراج وكلابه مجرد عبيد للسلطان

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  • أيش عندك من رد يا طايح السعد يافاقد الشرف والرجوله فلو عندك القدره علي الرد ماكان أنبطحت للاتراك بلا سروال وقلت لهم غير احموني من الجيش الليبي وخوذوا اللي ترغبون فيه فانت ومن معك بائعي شرفكم للاتراك وسقطتوا من أعين الليبيين ومن أعين الاتراك في آن معا

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  • هههههه..هههههههههههات..مازال ياما اتشوف ..قريبا اطيب الشاهي في السجن..ياطياب الشاهي

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  • الجيش الوطنى استغل غباوة ارجوغان وجركلابه الى مكان محسوب بدقة بعيدا عن السكان وامام الخط الاحمر مساحة صحراوية مكشوفة ومثالية لعمل الطيران لابادة اعداد كبيرة من الجرذان لهذا نرى هذا الهزيان من عبيد السلطان ولم نسمع من اردوغان ولا من اكار اى تهديد لمصر وانه قادر على مواجهتها لان كل كلمة يقولها لها حساب اما الامعات التافهة التى لم نراها حتى فى استقبال اكار فاخر من يعرف ما يحدث فاى تحرك لا طرف يخضع للون الاشارة من الامريكان والمعلن على لسان الامريكان ممنوع عبور الخط الاحمر والاحمق يبدأ وهو يرى قوة جبارة من الشرق بعد ان تمهد الارض بضربات جوية تتقدم نحو مصراته وتستمر حتى تصل طرابلس

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  • يقال ان اسم الدولة التى قامت بضرب الوطية احد حروفها حرف الراء ولكن المشكلة هل حرف الراء اول حرف او ثانى حرف او ثالث حرف فاول حرف روسيا وثانى حرف فرنسا وثالث حرف قطر وامريكا ومصر !!!
    اما رد جنونو فسيكون حسب المكان والزمان الذى يحدده له لينحى سرواله ليضع له فى مؤخرته خازوق لانه لوطى

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  • وتابع مخاطبا “الدول المعتدية”: “انتظروا ردنا.. فالخبر ما ترون لا ما تسمعون”…….
    هههههههه…عامل فيها المعتصم يا كس أمك
    انت بالنهار عجلاتى و بالليل قهوجى يا حمار….ههههههه

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