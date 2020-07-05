المحجوب: مقتل أحد القادة المهمين في الجيش التركي في قصف الوطية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، مقتل أحد القادة المهمين بالجيش التركي بعد الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية فجر اليوم.

وقال المحجوب في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز”: “تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية مما أدى إلى تدمير نحو 80 في المئة من الأهداف”.

وأضاف: “من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي”.

وفي وقت سابق، اعترفت تركيا بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية.