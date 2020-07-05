اجتماع طارئ لوكيل «داخلية الوفاق» مع مديريات الأمن لمواجهة «كورونا»

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وعضو اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا العميد خالد مازن، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا طارئا، بمقر الوزارة، مع مديري مديريات الأمن وأعضاء الغرفة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل «داخلية الوفاق» على «خطورة هذا الوباء وغياب الوعي لدى العديد من الناس وعدم التقيد بالإجراءات الموضوعة بخصوص الوقاية من هذه الجائحة»، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وناقش الاجتماع «مساهمة مديريات الأمن في مجابهة جائحة كورونا ومشاركتها في متابعة خطوات تنفيذ خطة وزارة الداخلية»، كما استعرض مازن «الخطوات الهامة التي انتهجتها الوزارة منذ انتشار هذا الوباء في العالم وعلى وجه الخصوص في ليبيا».

وقفة جادة

وأكيد وكيل «داخلية الوفاق» أن التدابير الأمنية «يجب أن تحد من انتشار فيروس كورونا، ولهذا فإن مديريات الأمن يجب أن تقف وقفة جادة وذلك بإتباع الإجراءات والتدابير الوقائية بشأن هذا الملف، وضرورة التزام هذه المديريات ومضاعفة جهودها لتطبيق حظر التجوال داخل المدن وفرض هيبة الدولة».

واستمع مازن إلى مديري مديريات الأمن «حول العراقيل والصعوبات التي تواجه عملهم وخاصة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا المستجد».

وشهد الاجتماع توزيع استمارات استبيان خاصة بمتابعة تنفيذ خطة وزارة الداخلية رقم «1» لمجابهة الفيروس على مديري الأمن وأعضاء الغرفة الرئيسية التابعة للوزارة لكي يتم التعاون الأمني بين جميع مكونات الوزارة.

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