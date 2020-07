محجوب: استهداف قاعدة عقبة بن نافع”الوطية” نجح في تحقيق الأهداف بنسبة 90%

قال مدير إدارة التوجيه

المعنوي في الجيش، خالد محجوب، إن استهداف قاعدة عقبة بن نافع”الوطية” غربي

ليبيا أسفر عن مقتل عدد من مرتزقة أردوغان.

وأضاف محجوب في

تصريحات صحفية، أن أعداد القتلى في القوات التركية بالعشرات والضربة لم تكن متوقعة،

وجاءت في الوقت المناسب وكشفت لأردوغان ما سيواجهه على أراضي ليبيا.

وأضاف محجوب أن استهداف

قاعدة الوطية كان موجعا إلى حد الألم وتم عبر 9 ضربات جوية، على حد وصفه.

وأكد محجوب على أن

أردوغان سيعيد حساباته في ليبيا، بعد تدمير منظومة دفاعه في قاعدة الوطية.

وتابع محجوب أن استهداف

قاعدة الوطية نجح في تحقيق الأهداف بنسبة 90%، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل

12 عنصرا من بينهم قائد كبير.

وفي السياق

ذاته، أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إصابة 6 قادة

عسكريين أتراك و مرتزقة فى الضربات الجوية التى استهدفت قاعدة عقبة بن نافع ”

الوطية “.

وأعلن فى تصريح صحفي،

أن هناك أنباء من مصادر موثوق فيها تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة.

