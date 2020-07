أفادت مصادر لليبيا 24، الاثنين، بنقل عناصر تركية بطائرات إلى مستشفيات

بطرابلس وآخرين بطائرات مجهزة طبيا إلى تركيا .

ومن المرجح أن تكون الطائرات المتوجه إلى تركيا تحمل رئيس الأركان التركي بعد إصابة فى ضربات قاعدة عقبة بن نافع الوطية ” اليوم .

حيث أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح،

إصابة 6 قادة عسكريين أتراك و مرتزقة فى الضربات الجوية التى استهدفت

قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” ، معلنا فى تصريح صحفي، أن هناك أنباء

من مصادر موثوق فيها تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة.

��85$m�W

The post نقل عناصر تركية بطائرات إلى مستشفيات بطرابلس وآخرين بطائرات مجهزة لتركيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24