نقل عناصر تركية بطائرات إلى مستشفيات بطرابلس وآخرين بطائرات مجهزة لتركيا

أفادت مصادر لليبيا 24، الاثنين، بنقل عناصر تركية بطائرات إلى مستشفيات
بطرابلس وآخرين بطائرات مجهزة طبيا إلى تركيا .
ومن المرجح أن تكون الطائرات المتوجه إلى تركيا تحمل رئيس الأركان التركي بعد إصابة فى ضربات قاعدة عقبة بن نافع الوطية ” اليوم .
حيث أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح،
إصابة 6 قادة عسكريين أتراك و مرتزقة فى الضربات الجوية التى استهدفت
قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” ، معلنا فى تصريح صحفي، أن هناك أنباء
من مصادر موثوق فيها تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة.
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