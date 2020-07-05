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نقل عناصر تركية بطائرات إلى مستشفيات بطرابلس وآخرين بطائرات مجهزة لتركيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر لليبيا 24، الاثنين، بنقل عناصر تركية بطائرات إلى مستشفيات
بطرابلس وآخرين بطائرات مجهزة طبيا إلى تركيا .

ومن المرجح أن تكون الطائرات المتوجه إلى تركيا تحمل رئيس الأركان التركي بعد إصابة فى ضربات قاعدة عقبة بن نافع  الوطية ” اليوم .

حيث أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح،
إصابة 6 قادة عسكريين أتراك و مرتزقة فى الضربات الجوية التى استهدفت
قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” ، معلنا فى تصريح صحفي، أن هناك أنباء
من مصادر موثوق فيها تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة.

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  • يجب ان يقوم نسور الجو بضربات استباقية فى مصراته ومعتيقة لغرف عمليات اهم من ضرب مرتزقة يتم الدفع به بالمال فرأس الافعى يجب قطعها فاى ضربات جوية داخل مصراته مطلوبة بسرعة

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