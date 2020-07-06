ليبيا

بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

06 July, 2020

وجه فرع مركز الرقابة على الاغذية والادوية بنغازي كتابا الى جهاز الحرس البلدي بمنع تحضير وتناول مادة المايونيز داخل مطاعم المدينة بعد تكرر حالات التسمم وفي توضيح حول الكتاب تحدث الناطق الرسمى باسم جهاز الحرس البلدي الرائد ابراهيم الطلحي لبوابة افريقيا الاخبارية بأن تكرر حالات التسمم كان بسبب وجبات تم تحضيرها في بعض المطاعم وكان السبب الرئيسي هو قيام تلك المطاعم بتحضير مادة المايونيز في بيئة غير ملائمة وحيث درجات الحرارة مرتفعة وهي مادة سريعة التأثر و التلوث بالبكتيريا .

وواصل الطلحي قائلا ، مع ارتفاع درجات حرارة الجو يكون السبب الرئيسي للتسمم هو عدم نظافة المطاعم التى تضع المايونيز في صحون بلاستيكية وكذلك الآلات والأدوات وخاصة المستخدمة في اللحوم التى تعتبر مادة غذائية سريعة التأثر والفساد و تنشط فيها بكتيريا السالمونيلا الخطيرة على الصحة وكان رئيس وحدة التحقيق بجهاز الحرس البلدي بنغازي ، حسين الشريف قد كشف عن تفاصيل قضية التسمم التى حدثت في احد مطاعم ببنغازي موضحا أن القضية بدأت بورود معلومات في 19 من يونيو الماضي تفيد بوجود حالات تسمم منها حالات في مستشفى الأطفال وبالانتقال الى المستشفى ثبت اصابة ثلاثة اطفال بالتسمم من احد المطاعم .

و انتقلت الدوريات إلى المطعم وتم التحفظ على العاملين الذين يقومون بإعداد الوجبات، وإنتقلت دوريات أخرى إلى مركز بنغازي الطبي، والذي استقبل عدداً من البالغين أصيبوا بنزلات معوية جراء تناولهم وجبات من ذات المطعم، ونحو 20 حالة في عيادات خاصة مضيفا أن هيئة الرقابة على الأغذية ، قامت بأخذ عينات من المطعم وتحليلها في المختبر، ما كد أن جميع اللحوم في المطعم والسلطات ومادة المايونيز غير مطابقة للمواصفات .

وبالعودة الى حديث الرائد ابراهيم طلحي قال ان المطعم غير حاصل على ترخيص بل يعمل برخصة التعهدات التموينية للفنادق والشركات اي انه لايجوز له العمل على تجهيز وبيع وجبات كمطعم وقال أنه تم احالة الملف الى النيابة العامة واحالة صاحب المطعم والعاملين الى مؤسسة الإصلاح والتأهيل