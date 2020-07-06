الثني يبحث صيانة وسير عمل محطات التحلية مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، سير عمل مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية، الأحد، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عوض الدرسي.
وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، ناقش الثنى، آخر الإجراءات المتخذة في شأن توريد وتركيب ثلاث محطات تحلية مياه لمناطق (التميمي – خليج البمبة – أم الرزم)، والتي تعمل بطريقة التناضح العكسي لكون هذه المناطق تعاني من شح في مصادر مياه التغذية.
وناقش الاجتماع سير العمل في صيانة عدد من محطات التحلية بمختلف مناطق البلاد، فيما أكد السيد الرئيس على ضرورة الإسراع في حصر الاحتياجات اللازمة لأعمال الصيانة من قبل مديري تلك المحطات.
وأبدى الثني استعداده للعمل على صيانتها فور تقديم ما تحتاجه كل محطة، من أعمال صيانة من قبل مسؤولي تلك المحطات، مؤكدا على أهمية صيانة آبار المياه الجوفية هي الأخرى.
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