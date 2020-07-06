الثني يبحث صيانة وسير عمل محطات التحلية مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، سير عمل مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية، الأحد، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عوض الدرسي.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، ناقش الثنى، آخر الإجراءات المتخذة في شأن توريد وتركيب ثلاث محطات تحلية مياه لمناطق (التميمي – خليج البمبة – أم الرزم)، والتي تعمل بطريقة التناضح العكسي لكون هذه المناطق تعاني من شح في مصادر مياه التغذية.

وناقش الاجتماع سير العمل في صيانة عدد من محطات التحلية بمختلف مناطق البلاد، فيما أكد السيد الرئيس على ضرورة الإسراع في حصر الاحتياجات اللازمة لأعمال الصيانة من قبل مديري تلك المحطات.

وأبدى الثني استعداده للعمل على صيانتها فور تقديم ما تحتاجه كل محطة، من أعمال صيانة من قبل مسؤولي تلك المحطات، مؤكدا على أهمية صيانة آبار المياه الجوفية هي الأخرى.