تسجيل رقم “مُرعب” لإجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا.. 1046 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 57 حالة موجبة لفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في ليبيا 1046 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز، أنها في طرابلس 7 حالات “غير ليبية”، منها 5 حالات مخالطة، وتم فحصها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفي مجمع عيادات زاوية الدهماني ومستشفى الخضراء العام، ومستشفى طرابلس الجامعي. وفي مصراتة حالة واحدة مخالطة، وفي غدامس حالة واحدة جديدة، وفي ترهونة حالتين مخالطة، وفي صبراتة حالة واحدة جديدة، وفي زليتن 3 حالات مخالطة، وفي الشويرف حالة واحدة مخالطة، وفي ككلة حالتين “غير ليبية”، وفي القلعة 4 حالات “غير ليبية”، وفي الرياينة حالة واحدة “غير ليبية”، وفي سبها 23 حال مخالطة، و5 حالات جديدة، وفي مسلاتة حالة واحدة جديدة،

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3 حالات شفاء من مدينة سبها، ليكون إجمالي المتعافين 261 متعافي.

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 5 حالات وفاة، منهم حالتين من طرابلس وحالتين من سبها وحالة من زليتن.

وعن الحالات النشطة، أشار المركز أنها 753 حالة، وعدد الوفيات بلغ 32 حالة.

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