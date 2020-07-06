ونترشال تشارك شركات النفط رؤية تحسين الإنتاج

بحث مسؤولي شركات النفط “مليتة والزويتينة وونترشال” المشاكل الفنية التي تواجه المشروعات المشتركة، بحضور مدير إدارة حقل أبو الطفل وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط ، خلال اجتماع مطول عقد أمس الأحد في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أعلنت عنه شركة مليتة للنفط والغاز، فإن كافة الأطرف ناقشت في الاجتماع آلية تطوير عمليات التشغيل والميزانيات التي تحتاجها الشركات لضمان زيادة معدلاتها الإتتاجية إذا اتخدت المؤسسة الوطنية للنفط قرارا برفع حالة القوة القاهرة على الحقول والمواني النطفية.

وخلص الاجتماع بوضع جدول زمني لإعادة تشغيل الحقول المشتركة فيما بينهم و ذلك لتعزيز القدرات الفنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.

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