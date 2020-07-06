ليبيا الان

المقري: من تزاحموا لتقبيل جباه الأتراك ستعلق صورهم في الميادين ليكونوا عبرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المحلل السياسي، عبد الله ميلاد المقري، الليبيين بضرورة إحياء النضال الوطني لمختلف طوائف الشعب، استجابة لدعوات الوطن الذي يتعرض للعدوان الاستعماري.

وقال المقري، في منشور له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليس هناك أثمر من النضال الوطني وأعظمه الذي يسجل بكل فخر للأفراد والحركات والمنظمات والشباب والمرأة الليبية والجموع التي يجب أن تنهض الان وتستجيب لدعوات الوطن”.

وأضاف “الوطن يتعرض للعدوان الاستعماري والاحتلال التركي المجرم الإرهابي وكما كان بالأمس تحت أنظار سكان طرابلس يتقرح وزير دفاعه ويتقيأ في وجه مستقبليه بقلة شرفهم”.

وتابع “كاميرات التصوير احتفظت بصور ذكرياتهم لأولادهم وأحفادهم وهم يتزاحمون في تقبيل جباه الجنود الأتراك ودم كل من قتل بطائرات الأعداء في أعناقهم”.

واستطرد “وصيتي لهم أن يطول بهم العمر ويقوم الليبيون بتعليق صورهم في الساحات والميادين في كل مكان في ليبيا بعدها الذي يحدث كاف. يا له من عقاب تاريخي يمتد إلى أحفاد الأحفاد ويصدق فيهم القول وجعلناهم عبرة لمن لا يتعظ”.

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الأتراك العملاء الغزو التركي المقري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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