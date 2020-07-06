الدفاع التركية تهاجم حفتر بعد قصف قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”

هاجم مسؤول في وزارة الدفاع التركية، الأحد، ” حفتر ” بسبب قصف قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية.

وقال المسؤول فى تصريحات صحفية، إن الاعتداء على القاعدة، تسبب في تعطيل بعض الأنظمة فيها.

وكانت مصادر صحفية، أعلنت أمس الأحد، أن سلسلة الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية السبت نفذتها مقاتلة رافال فرنسية عن بعد 70 كيلومترا.

وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت منظومتي دفاع تركيتين كانتا داخل القاعدة، إحداها دمرت بالكامل، فيما نجت الأخرى، مشيرة إلى أن مدى هذه المنظومات الجوية يبلغ 40 كيلومترا، أي بفارق 30 كيلومترا عن المدى الذي قصفت منه القاعدة.

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