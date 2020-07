الشاذلي متسائلة : هل قدم الغنوشي العزاء لأردوغان والسراج في رئيس الأركان التركي؟

قالت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، الإثنين، إن هناك بعض الأخبار المنتشرة عن مصرع القائد التركي ياشار غولر وعدد غير محدد من الضباط بقاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية بعد الضربة الجوية التي دمرت المنظومة التركية للدفاع.

وتساءلت الشاذلي في تدوينة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قيام رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي بتأدية واجب العزاء هذه المرة لرئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعربت ” الشاذلي” عن فرحتها بما حدث فى القاعدة، مشددة على أن تركيا ومعاونيها لن يستطيعوا أن يمروا من ليبيا و ما حدث فى القاعدة من تدمير المنظومة التركية للدفاع ما هو إلا درس من الليبيين الذين خرجوا من ضلع عمر المختار.

وكانت مصادر صحفية، أعلنت أمس الأحد، أن سلسلة الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية السبت نفذتها مقاتلة رافال فرنسية عن بعد 70 كيلومترا.

وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت منظومتي دفاع تركيتين كانتا داخل القاعدة، إحداها دمرت بالكامل، فيما نجت الأخرى، مشيرة إلى أن مدى هذه المنظومات الجوية يبلغ 40 كيلومترا، أي بفارق 30 كيلومترا عن المدى الذي قصفت منه القاعدة.

