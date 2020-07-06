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الشاذلي متسائلة : هل قدم الغنوشي العزاء لأردوغان والسراج في رئيس الأركان التركي؟

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، الإثنين، إن هناك بعض الأخبار المنتشرة عن مصرع القائد التركي ياشار غولر وعدد غير محدد من الضباط بقاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية بعد الضربة الجوية التي دمرت المنظومة التركية للدفاع.

وتساءلت الشاذلي في تدوينة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قيام رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي بتأدية واجب العزاء هذه المرة لرئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعربت ” الشاذلي” عن فرحتها بما حدث فى القاعدة، مشددة على أن تركيا ومعاونيها لن يستطيعوا أن يمروا من ليبيا و ما حدث فى القاعدة من تدمير المنظومة التركية للدفاع ما هو إلا درس من الليبيين الذين خرجوا من ضلع عمر المختار.

وكانت مصادر صحفية، أعلنت أمس الأحد، أن سلسلة الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية السبت نفذتها مقاتلة رافال فرنسية عن بعد 70 كيلومترا.

وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت منظومتي دفاع تركيتين كانتا داخل القاعدة، إحداها دمرت بالكامل، فيما نجت الأخرى، مشيرة إلى أن مدى هذه المنظومات الجوية يبلغ 40 كيلومترا، أي بفارق 30 كيلومترا عن المدى الذي قصفت منه القاعدة.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • الغنوشى حزين لضرب قاعدة الوطية فهذا اللوطى الحقير كان يسميها تحرير ولانه غبى من الناحية العسكرية فهو لا يعرف ان الجيش انسحب منها بعد ان كانت تستنزف قواته وجعلها مقبرة للاتراك الذين تصوروا انها مكان آمن لبعدها عن الخط الاحمر وطلع اكار حمار لانى كتبت قبل ضرب القاعدة بيوم كامل عن ضرب الوطية وتدمير منظومات الصواربخ اى ان ذلك كان متوقعا وعلى الاقل كان يجب فرار الاتراك منها فهى غير مجدية امام الرافال الذى يقصف بدقة من على بعد 70 كم خارج مدى المنظومة وللتعامل مع الطائرات الرافال نحتاج لصواريخ الباتريوت او اس 400 و هى غير متوفرة فى تركيا اصلا !!!

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  • لو كنت مكان المعتوه اردوغان لقمت بتعرية الحمار اكار فى شوارع اسطنبول لانه حمار لما يكون موجود مع رئيس الاركان فى مكان ويتم صفعه على قفاه بهذه الطريقة

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  • بعد الضربة تم توبيخ اردوغان فى جلسة عائلية فقال له زوج بنته البيرقدار انها كرسى فى الكلوب فقالت له امينة عيب فلد كسى فى الكلوت !!!

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  • الا يدرى اكار الحمار ان النشيد الوطنى الليبى الحالى مؤلفه توتسى وملحنه مصرى ونشيد الفاتح مصرى بالكامل
    الله أكبر الله اكبر
    والله أكبر فوق كيد المعتدي
    الله للمظلوم خير مؤيد
    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
    بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
    بالحق سوف أرده وبمدفعي
    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله اكبر
    الله فوق المعتدي

    الله أكبر الله اكبر
    قولوا معي الويل للمستعمر
    والله فوق الغادر المتجبر
    الله أكبر يا بلادي كبري
    وخذي بناصية المغير ودمري
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    رد