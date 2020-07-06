أعلن المركز الوطني الأرصاد الجوية، الإثنين، أن غالبية مناطق البلاد تشهد اعتدالا في درجات الحرارة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على جميع المناطق بين 25 و40 درجة مئوية، مشيرا إلى أن السحب قليلة وتتكاثر اليوم على مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، وعلى المنطقة الممتدة من الخمس حتى مصراته مع رطوبة عالية على المناطق القريبة من الساحل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق، وقد تصل إلى 35 درجة مئوية على أبونجيم.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و جالو و مرادة ستكون بها السماء قليلة السحب و تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق من بنغازي إلى الجبل الأخضر مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى نشطة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وبين 34 و36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

أما على مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية، كما ستكون صافية على مناطق الكفرة و السرير و تازربو، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

The post الأرصاد : الطقس معتدل على أغلب مناطق البلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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