حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومدراء القيادة العامة «خطط المرحلة المقبلة»

بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع رؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، «الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة».

وتناول الاجتماع أيضا عدد من الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة في جميع الاتجاهات، حسب بيان القيادة العامة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

والسبت الماضي، تفقد حفتر عددا من معسكرات القيادة العامة في مدينة بنغازي، للإطلاع على جاهزية القوات.

كما التقى في 28 يونيو الماضي رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، لمناقشة سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد «تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات».

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