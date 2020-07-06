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داود أوغلو : دعم تركيا للوفاق شرعي وانتقادات مصر وفرنسا لنا مؤسفة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رأى رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو رئيس،الأحد، أن الدعم الذي تقدمه تركيا إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا شرعي، منتقدا التصريحات المصرية والفرنسية بهذا الشأن.

وأعرب أوغلو فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن آسفة لما سماها تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضد تركيا، بسبب سياساتها في شرقي المتوسط وليبيا، زاعما أنه لا يمكن إنشاء نظام في شرق المتوسط يتجاهل تركيا.

وكان التدخل التركي في ليبيا أغضب فرنسا، حيث حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من فرض عقوبات جديدة على أنقرة، بينما تحذر مصر من أن أي محاولة مدعومة من تركيا لانتزاع السيطرة على مدينة سرت، التي سيطر عليها “الجيش “، قد تؤدي إلى تدخل مباشر من جيشها لحفظ أمنها القومي.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • Avatar يقول دا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة-كل الكلاب الاتراك لصوص دول هدفهم لصوصية وسرقة رزق الله لغيرهم:

    العرب هما السبب ولا ننس المؤمرات بغرض اضعافهم

    ففي العراق انشغلوا بمجلس الوزراء
    ورئيس الوزراء حتي نسوا حمية وطنهم
    مما جعل حرامي الدول اللص اردوغان
    يهاجم شمال العراق
    والهزيمة النكراء تحل يوما بعد يوم
    علي اردوغان ولصوصة الاتراك فالضربات القاضية التي نالها علي ايدي النسور
    ونقل قتلاه والمصابين الي تركيا
    يدل علي الهزائم التي تلاحقه
    هو ولصوصه
    لذلك ادرك منذ الوخله الولي قائد مصر الناصر عبدالفتاح السيسي مايحاك بمصر
    و بالامة العربية لذلك اسس جيشه بكل مايلزم من تكنولوجيا ورجاله الابطال من شعبه خير اجناد الارض
    ووقف مع القائد البطل خليفة حفتر ورجاله
    الابطال ابناء الشهيد عمر المختار

    فوهم احتلال ليبيا الذي تواطأ فيه الخونة
    المفسدين ومعهم اللص التركي السراق
    لن ينالوا دينارا واحدا من النفط
    وسرت بانتظار صعاليك اللص اردوغان
    لتكون ليبيا مقبرة للغزاة الاتراك والخونة
    الذي يقول عن لصوصه صعاليك الشوارع
    جيش اردوغان المحمدي
    بل هو لصوص اردوغان الحرامي

    والله اكبر ولله الحمد

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