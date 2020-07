داود أوغلو : دعم تركيا للوفاق شرعي وانتقادات مصر وفرنسا لنا مؤسفة

رأى رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو رئيس،الأحد، أن الدعم الذي تقدمه تركيا إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا شرعي، منتقدا التصريحات المصرية والفرنسية بهذا الشأن.

وأعرب أوغلو فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن آسفة لما سماها تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضد تركيا، بسبب سياساتها في شرقي المتوسط وليبيا، زاعما أنه لا يمكن إنشاء نظام في شرق المتوسط يتجاهل تركيا.

وكان التدخل التركي في ليبيا أغضب فرنسا، حيث حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من فرض عقوبات جديدة على أنقرة، بينما تحذر مصر من أن أي محاولة مدعومة من تركيا لانتزاع السيطرة على مدينة سرت، التي سيطر عليها “الجيش “، قد تؤدي إلى تدخل مباشر من جيشها لحفظ أمنها القومي.

