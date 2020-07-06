ليبيا الان

بالصور| «المشير حفتر» ينتهي من اجتماع لوضع خطط عسكرية للمرحلة القادمة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

انتهى منذ قليل في مدينة بنغازي إجتماع القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب  خليفة ابوالقاسم حفتر برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية ، حيث تم خلال الإجتماع استعراض ومناقشةُ عددٍ من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المُسلحة في كافة الإتجاهات ، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة القادمة .

وعرضت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، صوراً تظهر جانب من ختام إجتماع القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية.




الوسوم

بنغازي تركيا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ضربة كانت للمعلم خلت الوطية تتكلم والمعتوه يتألم من الخازوق المخرى

    رد