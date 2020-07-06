بالصور| «المشير حفتر» ينتهي من اجتماع لوضع خطط عسكرية للمرحلة القادمة

انتهى منذ قليل في مدينة بنغازي إجتماع القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية ، حيث تم خلال الإجتماع استعراض ومناقشةُ عددٍ من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المُسلحة في كافة الإتجاهات ، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة القادمة .

وعرضت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، صوراً تظهر جانب من ختام إجتماع القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية.







