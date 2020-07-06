ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 July, 2020

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حالها، مشددًا على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا.

وأضاف: ” من المهم التواصل مع الأتراك لمعرفة وجهات نظرهم المستقبلية”.

وتابع بوريل: “نضع علاقاتنا مع تركيا بعيد كل البعد عن المثالية وكثير من المشكلات تحتاج إلى حلول، وعلى الجميع الالتزام بتعهداته في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة”.