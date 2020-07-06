ليبيا
بوريل :يجب إعادة السلام إلى ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
06 July, 2020
قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حالها، مشددًا على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا.
وأضاف: ” من المهم التواصل مع الأتراك لمعرفة وجهات نظرهم المستقبلية”.
وتابع بوريل: “نضع علاقاتنا مع تركيا بعيد كل البعد عن المثالية وكثير من المشكلات تحتاج إلى حلول، وعلى الجميع الالتزام بتعهداته في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة”.
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