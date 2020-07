المريمي يطالب المجتمع الدولي بوقف توغل تركيا فى الشأن الداخلى الليبي

قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الإثنين، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد العسكري المرافق له إلى المنطقة الغربية واجتماعاته وتفقده لجنود أتراك كشف التدخل السافر في الشأن الداخلي، ومحاولة احتلال ليبيا ونهب مقدراتها.

وطالب المريمي، في تصريحات صحفية المجتمع الدولي بوقف هذا التوغل الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب الليبي لن يقبل بذلك ولن يسمح بتنفيذ المخططات التركية، ولن يدع تركيا تحقق أطماعها وأهدافها في البلاد، كما أن مصر لن تسمح بتجاوز الخط الأحمر في سرت الجفرة.

وأشار المريمي إلى أن الشعب والبرلمان الليبيين يؤيدان موقف القاهرة، و يسانداها للتصدي للغزو التركي ومحاولة احتلال ليبيا، لافتا إلى أن التدخل التركي في ليبيا يهدف إلى تحقيق 3 أهداف جوهرية، تصب في مصلحة تركيا، خاصة فى ظل تراجع وتعثر الاقتصاد التركي.

وأكد المريمي على أن زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى روسيا، جاءت في إطار دعوة رسمية، وجهت له، وقد تم تناول العديد من الملفات التي تمر بها ليبيا، ومبادرات حل الأزمة سياسيا وسلميا، مشيرا إلى أن موسكو تعهدت بالتدخل لحلحلة الأزمة، كما أعلنت عن نيتها فتح سفارة في ليبيا، لافتا إلى أن صالح سيزور مستقبلا سويسرا وإيطاليا لعرض الموقف الليبي، ومحاولة الوصول لحل سلمي يدعمه العالم.

