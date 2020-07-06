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داخلية الوفاق تضبط خلية إرهابية بالزاوية تنتمي لتنظيم داعش

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الإثنين، أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية تمكن مــن ضبط خـلية إرهابية تنتمي لتنـظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الوزارة فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عـمليات إرهـابـية تستهدف تقويــض دعائم الأمن ونشـر الفوضى في البلاد.

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  • اللا وفاق هي احدي عصابات اللص الدولي
    اردوغان وصبيها السراق
    اما عن لصوص الدواعش فهم الصوص الشوارع ااذين جمعهم رئيس العصابة
    اردوغان

    قصة اردوغان

    بعد ان نجح في مسح صحيفة سوابقه باستنبول
    ثم نجح في تزوير شهادة جامعية
    بالرغم من انه فاشل دراسيا وامتهن
    حرفة السرقة منذ الصغر
    قبل ان يكون رئيسا بالتزوير
    فاللص اردوغان يحلم بان يسرق العالم كله
    هكذا حلم عندما كان زعيم لصوص بيوت باستنبول
    وكبر حلم اللص اردوغان ليسرق تلدول واصبح تحت ايدة عصابو لصوص الدواعش التي جمعها من اولاد واطفال الذين مات اهلهم بالحروب سواء بالعراق او سوريا
    فقال اسرق سوريا فراح يسرقها فلم يجد فيها غير بئر واحد
    فقال اسرق حتة ارض من سوريا وا

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