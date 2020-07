أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الإثنين، أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية تمكن مــن ضبط خـلية إرهابية تنتمي لتنـظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الوزارة فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عـمليات إرهـابـية تستهدف تقويــض دعائم الأمن ونشـر الفوضى في البلاد.

The post داخلية الوفاق تضبط خلية إرهابية بالزاوية تنتمي لتنظيم داعش appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24