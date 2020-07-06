نائب سابق بحزب أردوغان: الإخوان يسيطرون على سياسة تركيا الخارجية

قال النائب السابق للحزب الحاكم في تركيا، العدالة والتنمية، هالوك أوزويف، إن الدبلوماسية التركية تتماشى مع مصالح جماعة الإخوان المسلمين (الجماعة المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا).

وأضاف أوزويف، في مقال نشر على موقع مجلة” كورييه إنترناسيونال” الفرنسية، أنه يأسف لرؤية بلاده تعزل نفسها بطريقة غير مسبوقة على الساحة الدولية.

وأوضح النائب السابق للحزب الحاكم في تركيا، أن في السنوات الأخيرة، لم تستند السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في المنطقة بشكل أساسى على مصالح الأمة بل على أيديولوجية الإخوان، حتى عندما لعب الالتزام بهذه الأيديولوجية دورا كبيرا في معاداة تركيا للدول المجاورة.