قال وزير الخارجية التونسي، نور الدين الري، الاثنين، إن بلاده مع التسوية في ليبيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

The post الري: تونس مع التسوية في ليبيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24