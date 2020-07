السفارة البريطانية: ندعم مجهودات الحد من مخاطر الألغام في ليبيا

أعلنت السفارة البريطانية

لدى ليبيا، الاثنين، دعمها لجهود أعضاء منظمة حقول حرة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات

الحرب.

وتابعت السفارة البريطانية

في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أنها تلقت ببالغ الحُزن خبر

وفاة أعضاء منظمة حقول حرة، طارق فرحات وحسام مادي، خلال عملهما لتحقيق مستقبل آمن

في ليبيا.

وقدمت السفارة التعازي

إلى أهالي المتوفين وذويهم، مؤكدة على وقوفها مع النساء والرجال في منظمة حقول حرة

ودعم مجهوداتهم للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة.

