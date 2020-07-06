بعد أنباء عن مقتل رئيس أركانها في ليبيا… تركيا تكشف وقائع الحادثة

تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، أمس الأحد، خبر مقتل رئيس أركان الجيش التركي، يشار غولر، أثناء الغارات التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية الليبية السبت الماضي.

وانتشر الخبر بشكل واسع، خصوصا أن الغارات تزامنت مع زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وأشارت مصادر إلى “إصابة 6 قادة عسكريين أتراك ومعهم جنود ومرتزقة بضربات على قاعدة الوطية، ومنها أنباء تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة”، بحسب “الأناضول” التركية.

غير أن “الأناضول” نفسها نفت خبر وفاة رئيس الأركان التركي مؤكدة أن غولر كان قبل حوالي 6 ساعات في جمهورية مالطا ووضع أكاليل الزهور على أضرحة الجنود الأتراك.

ونوهت الوكالة إلى أن حساب وزارة الدفاع التركية على “تويتر” كان قد نشر في تمام الساعة التاسعة والربع ليل السبت الرابع من يوليو/ تموز، خبرا تضمن صور وزير الدفاع ورئيس الأركان يضعان أكاليل الورد على قبور الجنود الأتراك في مالطا.

Malta’ya ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.https://t.co/dEqZdeSYQi#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/qZgaFZ7K9m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2020

وأكدت الوكلة أن رئيس الأركان التركي كان قد غادر ليبيا قبل ساعات من الضربات التي استهدفت القاعدة، برفقة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بعد نهاية زيارتهما إلى طرابلس.