وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، الموقف

الفرنسي في ليبيا بأنه يدعم شخصا انقلابيا ومتمردا، وذلك في إشارة إلى حفتر.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد

الأوروبي جوزيب بوريل أن الأوروبيين يريدون النيل من تركيا التي عقدت اتفاقيات مع

حكومة معترف شرعية معترف بها دولياً، -في إشارة إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة- وذلك على حد وصفه.

وطالب الوزير التركي ، الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته تبني سياسة عادلة

وحيادية تجاه القضايا العالقة بين الطرفين.

وركز الوزير التركي هجومه على فرنسا، مشيراً إلى انها نشرت ادعاءات عارية

عن الصحة بشأن مسؤولية انقرة عن مهاجمة سفنها، وقال “نحن لم نقم بأي عمل خاطئ وعلى

باريس الاعتذار وعلى حلف شمال الأطلسي القيام بنفس الشيء أيضاً”.

وأشار إلى أن فرنسا تدعم من سماه بـ”شخص متمرد وانقلابي”، في إشارة إلى

القائد حفتر.

وأعاد جاويش أوغلو التركيز على ضرورة أن تنتهج بروكسل نهجاً عادلاً

وحيادياً سواء بشأن انضمام بلاده للاتحاد أو التعاطي مع تداعيات فيروس كورونا او

ملف الهجرة.

ولوح الوزير التركي بإمكانية أن تقوم بلاده برد سريع فيما طبق الأوروبيون

إجراءات غير عادلة، مضيفا أن على

الأوروبيين الانخراط بالبحث عن حلول عادلة للقضايا العالقة وليس تعميق الخلافات”،

على حد تعبيره.

The post جاويش أوغلو: فرنسا تدعم شخصًا متمردًا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24