ذكر موقع “Haber7”

التركي، الاثنين، أن تركيا قامت بشراء منظومة “إس-125”

الصاروخية من أوكرانيا وفعلتها فوق المجال الجوي لمدينة سرت الليبية.

وأضاف الموقع، أن

المنظومة الأوكرانية مكونة من 6 بطاريات للصواريخ، واحدة مخصصة للمجال الجوي فوق مدينة

سرت، وخمس سيتم نصبها في أماكن استراتيجية مختلفة في غرب ليبيا.

