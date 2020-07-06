الناظوري يبحث مع وزير التعليم متطلبات المرحلة القادمة

التقى اليوم الاثنين الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بمقر إقامته، وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي عبدالرحيم بومريز لاستعراض الموقف العام لوزارة التعليم منذ بداية أزمة جانحة كورونا وما اتخذته من إجراءات ساهمت في مكافحة هذه الظاهرة على مستوى البلاد، وما تتطلبه المرحلة القادمة لاستكمال الرسالة التعليمية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بالحكومة الليبية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع مطلع الأسبوع المقبل يضم اللجنتين العليا والطبية الاستشارية لمكافحة كورونا مع وزارة التعليم لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ أعمال الامتحانات في ظل تدابير وقائية واحترازية وإمكانيات طبية لازمة وضرورية.

وأكد وزارة التعليم أنها عملت منذ بداية تفشي الجائحة بالتنسيق المتواصل والمستمر مع لجنتي مكافحة كورونا العليا والإستشارية سواء على مستوى العملية التعليمية أو على مستوى العمل الإداري.