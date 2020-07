أعلن الكرملين الروسي أن رئيس البلاد فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا اليوم الاثنين، عددا

من القضايا المشتركة مع نظيره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، على رأسها الملف الليبي.

وأوضح الكرملين أن بوتين ونغيسو، “شددا على ضرورة الحل السلمي للصراع

الليبي من خلال الحوار السياسي الذي يشمل جميع الأطراف الليبية”، وذلك بالنظر إلى

رئاسة الكونغو للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

من جهة أخرى أعلن بوتين استعداد روسيا لتقديم مساعدة لجمهورية الكونغو

لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

The post توافق بين روسيا والكونغو على ضرورة الحل السلمي للصراع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24