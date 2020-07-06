مدير «الوطني لمكافحة الأمراض»: 100 إصابة يومية بكورونا في الجنوب لكل 500 عينة

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها الدكتور عبدالحميد الفاخري، إن أعلى نسبة إصابة بالمنطقة الجنوبية سجلت السبت الماضي، بـ42 حالة موجبة من إجمالي 180 عينة تم فحصها.

وأضاف «الفاخري»، في تصريح عبر الحساب الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، على فيسبوك، أن “هذه النسبة تعني أن معدل الإصابة في المنطقة الجنوبية 100 إصابة يوميا لكل 450 إلى 500 عينة في حال تم تشغيل مختبر مكافحة الأمراض فرع سبها بكل طاقته، وتوفرت له المشغلات الخاصة للكشف عن الفيروس.

وأضاف «الفاخري»، خلال تسجيل مرئي بث اليوم الاثنين على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، أن “مختبر المركز في المدينة قام بفحص 2421 عينة حتى يوم أمس”، موضحا أن “إجمالي عدد الإصابات التراكمية بالمنطقة الجنوبية بلغ 503 إصابات”.

وأوضح أن الحالات النشطة بالمنطقة الجنوبية بلغت 392 حالة بنسبة 55 % من الإصابات على مستوى ليبيا، وبلغ عدد الوفيات في المنطقة الجنوبية 19 حالة بمعدل وفاة حالة كل يومين، مشيرا إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 92 حالة.

وبيَن «الفاخري»، أن “معدل فئة كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة هي الفئة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، في المنطقة الجنوبية”.

وعن الفئة العمرية قال «الفاخري»، إن “فيروس كورونا أصاب كل الفئات العمرية بالمنطقة الجنوبية فأصغر حالة عمرها 4 أشهر، وأكبر حالة عمرها 93 سنة، موضحا أن “هناك 19 حالة موجبة تعود لعناصر طبية وطبية مساعدة، فضلا عن عمالة خدمات تنظيف من الجنسية الأفريقية داخل مركز سبها الطبي”.

وكشف «الفاخري»، أن “هناك حالات مصابة بفيروس كورونا رفضت المكوث في غرف العزل المخصصة” كما أن هناك عائلات مخالطة لحالات مؤكدة رفضت أخذ عينات ومسحات أنفية للتأكد من حالتها, في إشارة منه إلى مساهمتهم في انتشار المرض بالمنطقة

وأكد أنه لا يوجد تطبيق لحظر التجول من قبل الجهات الأمنية المختصة، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة وتطبيق حظر التجول في إشارة لتفاقم الوضع الوبائي بالمدينة.