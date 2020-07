موسكو: سنركز على الأمن في الاختيار بين طرابلس وبنغازي كمقر لسفارتنا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي فيرشينين”، اليوم الاثنين،

عن أن روسيا ستركز على اعتبارات الأمن وليس السياسة عند الاختيار بين طرابلس

وبنغازي كمقر لسفارتها.

وأوضح فيرشينين أن السفارة الروسية تعمل من تونس وتواصل عملها من هناك

مبينا أن روسيا تركز دائما على أمن دبلوماسييها عند إعادة السفارة وذلك قبل الحديث

عن السياسة.

وتعرضت السفارة الروسية في طرابلس لهجوم في 2 أكتوبر 2013، وقررت موسكو

إخلاء دبلوماسييها من مقر السفارة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الثالث من يوليو الجاري، خلال

اجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أثناء زيارته روسيا، إن بلاده قررت

استئناف عمل سفارتها في ليبيا.

