«بوتين» ورئيس الكونغو يتفقان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نيجيسو، في اتصال هاتفي، على ضرورة التوصل لحل سلمي في ليبيا من خلال الحوار السياسي.

وأجرى بوتين، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا، برئيس جمهورية الكونغو، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وأوضح البيان الصادر، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، بحث مع نظيره رئيس جمهورية الكونغو، مستجدات الأوضاع في ليبيا، في إطار رئاسة جمهورية الكونغو للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

وأشار “الكرملين” إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة التوصل لحل سلمي للصراع من خلال الحوار السياسي، الذي يجب أن يشمل جميع الأطراف الليبية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد وصف الوضع في ليبيا بـ”المعقد والصعب للغاية”.

وأكد أن بلاده تتواصل مع جميع الدول التي قد يكون لها تأثير على تسوية الأزمة الليبية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.