الفاخري يدق ناقوس الخطر بعد تفشي كورونا في المنطقة الجنوبية

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها الدكتور عبدالحميد الفاخري، إن مختبر المركز في المدينة، قام بفحص 2421 عينة حتى يوم أمس, وأن إجمالي عدد الإصابات التراكمية بالمنطقة الجنوبية بلغ 503 إصابة.

وعن تفاصيل إصابات كورونا داخل المنطقة الجنوبية أوضح الفاخري لمكتب الإعلام بالمركز الوطني، أن الحالات النشطة بالمنطقة بلغت 392 حالة نشطة أي بنسبة 55 % من الإصابات على مستوى ليبيا.

وأشار مدير المركز في مدينة سبها، أن عدد الوفيات في المنطقة الجنوبية بلغ 19 حالة وفاة بمعدل وفاة حالة كل يومين, مشيرا إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 92 حالة شفاء، مضيفا أن معدل فئة كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، هي الفئة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في المنطقة الجنوبية.

وحول الفئة العمرية، ذكر الفاخري إن فيروس كورونا، أصاب كل الفئات العمرية بالمنطقة الجنوبية فأصغر حالة عمرها 4 اشهر , وأكبر حالة عمرها 93 سنة.

وأكد الدكتور عبدالحميد الفاخري، أن هناك 19 حالة موجبة تعود لعناصر طبية وطبية مساعدة فضلا عن عمالة خدمات تنظيف من الجنسية الأفريقية داخل مركز سبها الطبي.

وكشف الفاخري، إن أعلى نسبة إصابة بالمنطقة الجنوبية سجلت السبت الماضي الموافق 3 يوليو 2020م بتسجيل 42 حالة موجبة من إجمالي 180 عينة تم فحصها , مشيرا أن هذه النسبة تعني أن معدل الإصابة في المنطقة الجنوبية 100 إصابة في اليوم لكل 450 إلى 500 عينة في حال تم تشغيل مختبر فرع المركز في سبها، بكل طاقته وتوفرت له المشغلات الخاصة للكشف عن الفيروس.

وعن متابعة الحالات المصابة , أوضح مدير المركز الوطني فرع سبها، إن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا، رفضت المكوث في غرف العزل المخصصة, كما أن هناك عائلات مخالطة لحالات مؤكدة رفضت أخذ عينات ومسحات أنفية للتأكد من حالتها , في إشارة منه إلى مساهمتهم في انتشار المرض بالمنطقة.

وحول إجراءات الحظر, أضاف الدكتور عبدالحميد الفاخري، إنه لا يوجد تطبيق لحظر التجول من قبل الجهات الأمنية المختصة، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة وتطبيق حظر التجول في إشارة لتفاقم الوضع الوبائي بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية