كشف لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، عن هروب حالة مصابة بالفيروس

من قسم العزل وهي لنيجيري الجنسية يدعي سعيد آدم إبراهيم ويبلغ من العمر 28 عاما.

وطالبت اللجنة، في بيان لها اليوم، الجميع بالإبلاغ عن أي معلومات اتجاه

المذكور وعدم التعامل معه.

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات مصابة بفيروس

كورونا، حسبما أكد معمل covid-19 مركز بنغازي

الطبي.

وأوضحت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، التابعة بلمركز الوطني

لمكافحة الأمراض، أن الحالات المصابة،

مقسمين ما بين حالة مخالطة من مدينة اجدابيا، و ثلاثة حالات جديدة من مدينة بنغازي.

The post نيجيري مصاب بكورونا يهرب من قسم العزل ببلدية زليتن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24