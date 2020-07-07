المؤسسة الوطنية للنفط: خسائر إغلاق النفط بلغت أكثر من 6.5 مليار دولار

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن قيمة خسائر العائدات المفقودة قد أرتفعت بعد مرور 170 يوما على إغلاق الحقول النفطية، منذ يناير الماضي.

وأشارت المؤسسة في بيانها الصادر أمس الاثنين، إلى إجمالي الخسائر، بأنها قد بلغت بلغت 6.547 مليار دولار أي ما يعادل 38.5 مليون دولار كمتوسط للخسائر اليومية.

وكانت القبائل في منطقة الهلال النفطي والمحتجة على سياسة حكومة الوفاق، قد فوّضت قبل أيام قيادة الجيش الوطني، لإدارة ملف النفط، في حين يرى المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز، أنه لن يتم فتح الموانئ النفطية وإعادة الإنتاج إلا بتوقيع اتفاق يضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز على كافة المناطق الليبية.

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