الرئاسي: تمديد حظر التجول 10 أيام

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء ليكون الحظر كاملا 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع ويمنع خلالها أيضا التنقل بين المدن.

ويقضي قرار المجلس رقم 438 لسنة 2020 باستمرار حظر التجول كاملا في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية واستعمال وسائل النقل الجماعي بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية.

وبموجب القرار يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومن بينها ورش صيانة السيارات والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد المنزلية وورش التجارة والحدادة ومحلات الإطارات ومحلات قطع الغيار ومحلات غسيل الملابس والأحذية والاكسسوارات بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.

وأوضح القرار أنه باستثناء مناطق الجنوب يسمح للمساجد إقامة صلاة الجمعة بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة وإقامة صلاة الفجر مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي واستعمال كل مصلي لسجادته الخاصة وفقا لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف.

وبحسب القرار يستمر العمل الإداري في الجهات العامة بنسبة 30% من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا مع ضرورة وضع تدابير احترازية لمنع التجمعات بكافة مظاهرها وأن يلتزم جميع المواطنين باتباع أساليب الوقاية والحماية من العدوى والتشديد على الجهات المعنية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية والقانونية ضد المخالفين.