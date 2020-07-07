داخلية الوفاق: إغلاق مقر يشتبه في استخدامه للإخفاء القسري بغريان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إغلاق مكانا مدنيا في غريان يشتبه في كونه يستعمل للإخفاء القسري

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مدير مكتب حقوق الإنسان خالد سالم فلاح قام رفقة عدد من أعضاء المكتب وبالتنسيق مع مديرية أمن غريان بجولة تفقدية لبعض أماكن الاحتجاز والتوقيف في عدد من الإدارات الضبطية ومراكز الشرطة التابعة للمديرية رفقة مدير الأمن عميد عمر الخدراوي.

وشملت الجولة التفقدية غرف التوقيف في قسم البحث الجنائي وقسم النجدة وبعض مراكز الشرطة بالمديرية كما قام الفريق بإجراء جولة تفتيشية ومعاينة لاحد الأماكن المدنية التي تلقت الوزارة شكاوى بأنه يستخدم في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، وأمر بقفله بمعرفة مكتب حقوق الإنسان ومديرية أمن غريان.

وعقب الجولة عقد الفلاح اجتماع مع مدير الأمن لمناقشة فتح فرع لمكتب حقوق الإنسان بنطاق مديرية أمن غريان، وتم التنسيق بين الأطراف بهذا الشأن بموجب موافقة وزير الداخلية على فتح فروع لمكتب حقوق الإنسان في بعض مديريات الأمن الرئيسية زيادة في تصحيح أوضاع جهاز الشرطة وجعل عمله في إطار من القانون وحقوق الإنسان.