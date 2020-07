زيار مفاجئة لمستشفى المقريف بإجدابيا تكشف عن مخالفات كارثية

قام رئيس جهاز مكافحة

الظواهر السلبية والهدامة، الثلاثاء، رفقة عددٍ من ضُباط وضباط صف وجنود بجولة تفقدية

مُفاجئة، داخل أروقة مُستشفى المقريف بمدينة إجدابيا، للإطلاع على سير العمل به،

لاسيما وأنها تعد إحدى أكبر مُستشفيات المنطقة والرئيسي بمدينة إجدابيا .

وأضاف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة،

في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن الوفد تفاجأ

الوفد بوجود رُفاة لجثامين في المستشفى لاتحمل أي أسماء أو مكان الوفاة، ووضعت الجثامين

في صناديق كرتونية، بالإضافة إلي وجود أعطال في ثلاجة حفظ الموتى و وجود أدوية مُنتهية

الصلاحية في الصيدلية الخاصة بالمشفى و الرطوبة.

وحسب البيان، تم

رصد عدم توفر سُبل التعقيم الأساسية وإنعدام للنظافة العامة بداخل المستشفى والكثير

من الإهمال الذي يُعد قضية يجب أن تُحال لوزارة الصحة وإدارة التفتيش والمتابعة في

الوزارة للوقوف عندها والتوصل إلى حل جذري .

وأكد البيان أنه

بناءً على ما سبق، تم إعداد تقرير مُفصل بالوضع الراهن للمُستشفي وإحالته لجهات الإختصاص

على أمل أن يكون الرد قاسي من قبل وزارة الصحة ويرتقي هذا المنشأ الطبي للمستوي المزعوم

بوجود مُستشفى يحمل كافة الكوادر الطبية والتخصصات العامة ومكتب للتفتيش والمتابعة

بداخلة لكي يتابع عمل الكوادر الطبية والإجراءات الصحية على مدار الساعة .

