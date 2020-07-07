مسؤول تركي يرسم حدود الاشتباك الدولي حول ليبيا في USL

رؤية حول التشعبات الدولية والإقليمية بالغة التعقيد للملف الليبي وصداه في أوروبا والبيت الأبيض يطرحها مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، النائب السابق في البرلمان التركي، أيكان أردمير، الذي يحل ضيفاً عبر برنامج Usl الذي يُبث اليوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً بتوقيت ليبيا على شاشة 218NEWS.

ويُشخّص المسؤول التركي عمق الأهداف الكامنة خلف اندفاع الرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا، وواقع موقف أنقرة الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونهجها في السياسة الخارجية المُثير للجدل.

وعمّا من الممكن أن يُوقِف أردوغان في ليبيا، يتحدث أردمير عن احتمالات “عناد دولي” قد تحوّل ليبيا إلى سوريا جديدة، في ظل انتقال أنقرة من سياسة صفر مشاكل إلى سياسة صفر أصدقاء.

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