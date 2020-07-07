ليبيا الان

مسؤول تركي يرسم حدود الاشتباك الدولي حول ليبيا في USL

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رؤية حول التشعبات الدولية والإقليمية بالغة التعقيد للملف الليبي وصداه في أوروبا والبيت الأبيض يطرحها مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، النائب السابق في البرلمان التركي، أيكان أردمير، الذي يحل ضيفاً عبر برنامج Usl الذي يُبث اليوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً بتوقيت ليبيا على شاشة 218NEWS.

ويُشخّص المسؤول التركي عمق الأهداف الكامنة خلف اندفاع الرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا، وواقع موقف أنقرة الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونهجها في السياسة الخارجية المُثير للجدل.

وعمّا من الممكن أن يُوقِف أردوغان في ليبيا، يتحدث أردمير عن احتمالات “عناد دولي” قد تحوّل ليبيا إلى سوريا جديدة، في ظل انتقال أنقرة من سياسة صفر مشاكل إلى سياسة صفر أصدقاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لو كان المعتوه اردوغان بيقرأ ماهو مكتوب عن مصير مسقط رأسه اسطنبول فى احاديث رسول الله لعرف انه دجال ويعيش فى ضلال الى ان يفتح المسلمون اسطنبول بالتكبير وبلا قتال مما يعنى ان الجيش التركى بح بح وان اسطنبول ارض كفر لوجود شر خلق الله من الاخوان فيها وسيقتسم المسلمون اموالهم ولكنهم سيتركوها بعد اشاعة كاذبة من قنواتهم الضالة بان الدجال ظهر فى بلاد المسلمين

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  • خليك ياردوغان اتنطط هنا وهناك لكن ياتور المثل بيقول الحجر الداير لابد من لطه.ماتفرحش بشوية انسحاب من مدن ليست مفيدة اقتصاديا.ال انت ماقادر تتحرك قيد انملة وكلها شعارات .الزم حدودك واعرف قدر نفسك ولاتجعل من نفسك اضحوكة فالعالم يتفرج عليك فانت تلعب فى غير ملعبك والوضع فى ليبيا غير سوريا والعراق فهناك من يتريص بك ويريد ان يمرمغ كرامتك فى الارض وما راته قواتك التى تتفشخر فيها بالوطية ماهو الا يسيرا مما سوف تراه .هجمة الوطية فقط تعريك وتقول لك انت نمر من ورق وسوف تتبعثر كرامتك وتهان فى ليبيا المعركة الكبرى لم تقم بعد

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