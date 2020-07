أعلن المركز الوطني

للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن السماء ستكون قليلة السحب وتتكاثر أحيانا مع احتمالية

سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر صباحًا، فيما تكون

السماء قليلة السحب إلى صافية غدًا الأربعاء.

وحسب نشرة الصيد

البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر صفحته بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك”، سيكون البحر خفيف الموج على ساحل زوارة وقليل الاضطراب

على باقي الساحل، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر على طول الساحل الليبي بين 20 و22 درجة

مئوية.

وفيما يخص الساحل

من رأس اجدير إلى سرت، ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية غدًا الأربعاء، والرياح

شمالية غربية سرعتها بن 5 و15 عقدة تصل إلى 20 عقدة على ساحل مصراتة، وارتفاع الموج

يتراوح بين 75. و1.75 متر، والبحر خفيف الموج على ساحل زوارة، ويكون قليل الاضطراب

على باقي الساحل، والرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية.

أما الساحل من رأس

لانوف إلى طبرق، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة

على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر صباح اليوم، والرياح شمالية غربية بوجه

عام، تكون غربية، اليوم الثلاثاء، على ساحل شحات سرعتها بين 15 و15 عقدة تصل إلى

20 عقدة على ساحل درنة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى

قليل الاضطراب.الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

The post الأرصاد: بحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على طول الساحل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24