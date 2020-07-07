ليبيا الان

“الجنائية الدولية” توافق على طلب الوفاق للتحقيق في جرائم ترهونة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة للوفاق محمد القبلاوي، إن المحكمة الجنائية الدولية رحبت ووافقت على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن إرسال فريق للتحقيق والتقصي عما وصفه بـ”جرائم قوات حفتر في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس”.

وأضاف القبلاوي أن “المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الثاني من يوليو وتؤكد على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية”.

وتتهم الوفاق قوات الجيش الوطني بالتورط في ارتكاب جرائم في مدينة ترهونة، فيما قالت المحكمة الجنائية الدولية، أنها أبلغت مجلس الأمن أن “تحقيقاتها ستشمل الأحداث الأخيرة في ليبيا ومنها المقابر الجماعية في مدينة ترهونة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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