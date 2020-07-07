“الجنائية الدولية” توافق على طلب الوفاق للتحقيق في جرائم ترهونة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة للوفاق محمد القبلاوي، إن المحكمة الجنائية الدولية رحبت ووافقت على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن إرسال فريق للتحقيق والتقصي عما وصفه بـ”جرائم قوات حفتر في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس”.

وأضاف القبلاوي أن “المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الثاني من يوليو وتؤكد على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية”.

وتتهم الوفاق قوات الجيش الوطني بالتورط في ارتكاب جرائم في مدينة ترهونة، فيما قالت المحكمة الجنائية الدولية، أنها أبلغت مجلس الأمن أن “تحقيقاتها ستشمل الأحداث الأخيرة في ليبيا ومنها المقابر الجماعية في مدينة ترهونة”.

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