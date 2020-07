محاولة للمتاجرة بأزمات ليبيا.. تركيا ترسل فريقا فنيا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في غرب ليبيا

أعلنت شركة تركية تشغل

أسطولا من محطات توليد الكهرباء العائمة، اليوم الثلاثاء،أنها سترسل فريقا فنيا

إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء.

وقالت رئيسة القطاع

التجاري في الشركة التركية ” زينب حرزي ” في تصريحات صحفية،إن الشركة

تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في

غضون 30 يوما.

ومن الجدير بالذكر أن سكان

البلد المنتج للنفط والغاز تعاني من انقطاع الكهرباء يوميا في ظل الصراع الليبي

وتحاول تركيا أن تستغل هذه الأزمة من أجل السيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

وتأتي خطط الشركة بعد زيارة قام بها الشهر الماضي وزراء من تركيا ، التى تدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة من أجل المتاجرة بأزمات ليبيا وتبريرا لتدخلها في الشأن الليبي.

