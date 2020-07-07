أعلنت عملية بركان الغضب أن عدد المصابين جراء انفجار الألغام الأرضية جنوب العاصمة طرابلس خلال ثلاثة أيام بلغ 9 إصابات وحالتي وفاة.

وأكدت عملية بركان الغضب الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام.

ولفتت عملية بركان الغضب إلى إصابة عامل إفريقي جراء انفجار لغم ارضي في منزل بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.