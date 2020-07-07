عميد تاجوراء: بعض مسؤولي “الوفاق” عبطاء ومصلحيين وأطالب بإلغاء البلديات بسبب الفوضى

طالب عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، بإلغاء البلديات بسبب “العبث والفوضى” التي وصلت لها نتيجة ممارسات حكومة فائز السراج وعدم وجود أي اختصاصات لها.

وقال بن عطية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الجميع يتجاهل نقل الاختصاص للبلديات، ثم يطلبون كل شيء من البلديات، بل أن بعض العبطاء المصلحيين المستفيدين كان يدافع ويطالب بنقل الاختصاص للبلديات، وعندما تولى منصب أصبح من أشد المعارضين وفي اجتماع مفتوح قال مش وقته نقل الاختصاص للبلديات”.

وأضاف: “أنا وصلت لقناعة تامة أنه يجب إلغاء البلديات وإلغاء قانون 59 طالما استمر العبث والفوضى بهذه الطريقة”.

وتابع: “خلوها واضحة، أن تبقى المسئولية للوزارات والشركات والهيئات ولا داعي لوجود البلديات والازدواجية في الأجهزة التنفيذية، علاش فيه وزارات وبلديات”.

وتساءل “مثلا من المسئول عن مكاتب الاقتصاد والصناعة والزراعة والإسكان والمرافق والشئون الاجتماعية بالمنطقة.. هل البلدية أم الوزارة؟”.

واختتم بقوله “أتمنى إما نقل الاختصاص والصلاحيات فوراَ ونتحملوا مسئولية، أو إلغاء البلديات فوراَ”.