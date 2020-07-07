بيان من “فزّان” يرفض الدعوات لـ”تقسيم ليبيا”

أصدر عدد من مواطني منطقة فزان، بياناً ضد ما وصفوه بالدعوات لتقسيم ليبيا، في مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الوطني الليبي.

وأشار البيان إلى أن بعض الأطراف المحلية والإقليمية تصر على استخدام مصطلحات قديمة “كالأقاليم التاريخية والولايات”، معتبراً الأمر بمثابة “عنصر تفجير يصيب الهوية الليبية الوطنية الجامعة في مقتل ويهدف لخدمة غايات وأغراض شخصية من دون فهم أو تقدير أن التقسيم سيؤدي إلى حروب جهوية وقبلية وعرقية”، بحسب البيان.

ودعا البيان إلى تأسيس “نظام إداري لا مركزي” يحقق العدالة والمساواة والعيش الكريم؛ ويعالج مشاعر الغضب والاحتقان والتهميش ويقطع الطريق على دعوات التقسيم والانفصال.

وكان رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن “فزان”، علي مصباح أبوسبيحة، حذّر من أن أي تصعيد عسكري سيؤدي إلى تقسيم ليبيا واندلاع صراع بين الأقاليم.

واعتبر أبوسبيحة، في تصريحات لقناة “NEWS 218″، الأحد الماضي، أن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بداية التقسيم، مؤكداً رفض أهالي الجنوب تقسيم البلاد إلى أقاليم، داعياً إلى وضع مصلحة ليبيا فوق المصالح الشخصية والإقليمية.

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