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مركزي طرابلس: نرحب بإجراء مراجعة دولية علينا وعلى مصرف البيضاء

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” أنه يرحب بإجراء المراجعة الدولية المستقلة عليه وعلى مصرف “البيضاء” مشددا على جاهزيته لإجرائها وهو ما طالب به منذ سنة 2016.

ولفت المصرف في بيان له إلى أنه لا علاقة له بتحديد أوجه الانفاق وينحصر دوره في تنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية.

وأضاف المصرف أنه يتولى تنفيذ أبواب الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي “الميزانية” تنفيذا لأحكام الاتفاق السياسي كما أنه يتولى تنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي دون استثناء.

وشدد المصرف على أنه ينفذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والشخصية الواردة إليه من كافة فروع المصارف التجارية على كامل التراب الليبي دون استثناء موضحا أنه يلتزم بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية.

وأوضح المصرف أنه يقوم بمطابقة الإيرادات النشطة شهريا مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي وفق محاضر رسمية موقعة من الأطراف الثلاثة

وبين المصرف أنه شارك في كافة الحوارات والاجتماعات الاقتصادية الدولية بشأن ليبيا التي دعي إليها وأفصح خلالها عن كافة البيانات والأرقام وفق اختصاصه موضحا أنه يلتزم بإعداد قوائمه المالية سنويا في مواعيدها لغرض المراجعة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مخانب يا مصرف طرابلس المركزى بمراجعة أو بدونها فكيف تحصل هيثم التاجورى على الفلوس وهرب وكذلك هاشم بشر والخانب الكبير المحيريق الذى يفتتح فى المساجد بكندا والخانب الآخر عبدالله ناكر …الخ .

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