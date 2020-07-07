السايح يبحث مع السفير الإيطالي جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية

ليبيا – اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات الاطلاع على جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية التي قد يتضمنها أي اتفاق سياسي ومستوى استعداداتها لترجمة اتفاق الأطراف السياسية على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة التحديات التشريعية والسياسية التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية المرتقبة على المستويين المحلي والدولي ومدى توفر الشروط الأربعة لتنفيذ عملية انتخابية تأتي في إطار تسوية سياسية شاملة.

واستعرض الاجتماع الدعم الدولي المقدم من الدول المانحة والتي من بينها إيطاليا والموجه لغرض دعم العملية الانتخابية وإرساء بنية تحتية قوية للديمقراطية تنتج أجساما سياسية ذات مرجعية شعبية منتخبة.

ومن جهته، أشار السايح إلى أن هذا التواصل المكثف من قبل المجتمع الدولي بالمفوضية يأتي في إطار الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية سليمة والبحث في الخيارات المتاحة من خلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية كوسيلة لتجديد الشرعية عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وسبيل للتغيير السلمي وإشراك مختلف مكونات وشرائح المجتمع الليبي في تقرير مصيره ومستقبل بلاده.

يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد شهدت نهاية شهر يونيو الماضي زيارة سفير الاتحاد الأوروبي بليبيا آلن بوجيا لمقرها بطرابلس وترحيبها بقرار تمديد مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والذي يعمل على تحضير المفوضية لأي أحداث انتخابية قادمة.

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