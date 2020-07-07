وزير “مواصلات الوفاق” يبحث مع السفير التركي استكمال “مشروع مطار طرابلس الدولي”

ذكرت وسائل إعلام موالية لفائز السراج أن وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، التقى سفير تركيا لدى ليبيا إسحاق أكسن، اليوم الثلاثاء، وناقش معه العديد من العقود السابقة والمبرمة مع شركات تركية.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن اللقاء ركز على عودة المشروع المتوقف منذ عام 2011 مع شركة تاوا التركية، والمتعلق بمطار طرابلس الدولي، واستكمال تنفيذه من حيث البناء والتشغيل والتسليم، كما تمت مناقشة تفعيل البرامج التدريبية بين الدولتين (في إشارة إلى حكومة الوفاق والحكومة التركية) في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية.

جدير بالذكر أن فائز السراج عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن السراج تأكيده خلال الاجتماع على أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين (في إشارة إلى تعاون حكومته مع تركيا) تشمل القطاع الخاص في ليبيا، على حد زعمه.