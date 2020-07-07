ليبيا الان

وزير “مواصلات الوفاق” يبحث مع السفير التركي استكمال “مشروع مطار طرابلس الدولي”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ذكرت وسائل إعلام موالية لفائز السراج أن وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، التقى سفير تركيا لدى ليبيا إسحاق أكسن، اليوم الثلاثاء، وناقش معه العديد من العقود السابقة والمبرمة مع شركات تركية.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن اللقاء ركز على عودة المشروع المتوقف منذ عام 2011 مع شركة تاوا التركية، والمتعلق بمطار طرابلس الدولي، واستكمال تنفيذه من حيث البناء والتشغيل والتسليم، كما تمت مناقشة تفعيل البرامج التدريبية بين الدولتين (في إشارة إلى حكومة الوفاق والحكومة التركية) في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية.

جدير بالذكر أن فائز السراج عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن السراج تأكيده خلال الاجتماع على أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين (في إشارة إلى تعاون حكومته مع تركيا) تشمل القطاع الخاص في ليبيا، على حد زعمه.

الوسوم

تركيا مطار طرابلس الدولي مواصلات الوفاق ميلاد معتوق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • سفير دولة اجنبية يجتمع بوزير ليبى يدعى ميلاد معتوق ؟ فهل هذا الوزير له ذرة كرامة واحدة ؟ ابدا والله ؟ فهذا شخص تافه وواطى جدا ؟ ولكن لا لوم عليه لأن رئيسه المباشر المدعو فرخ السراج مثله راكبين عليه الاتراك وبالتالى لا نستغرب ركوب سفير تركيا على التافه ميلاد معتوق لانه ميبون ولا توجد به اصلا علامات الرجولة من خلال احادتيته لوسائل الإعلام .

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