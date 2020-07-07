باشاغا يعلن القبض على داعشي بأبوقرين وخلية إرهابية في الزاوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تدرك تمامًا المخاطر التي يشكلها الإرهاب على أمن الشعب وازدهار ليبيا، قائلاً “نعمل بجد على اجتثاته”.

باشاغا أوضح ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه في سبيل ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي من القبض على أحد أفراد داعش بمنطقة أبوقرين.

وتابع “كما قبضنا خلال اليومين الماضيين على خلية أخرى في الزاوية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وتأتي كلمات باشاغا لتؤكد التسريبات حول عزم الوفاق التخلص من المليشيات المتحالفة معها، حيث أكد مصدر أمني مُطلع، أن باشاغا، سلم الأتراك قائمة أولية بأسماء عناصر الميليشيات المراد التخلص منهم.

وأوضح المصدر أن القائمة تضم 34 اسماً من عناصر الميليشيات في مدن طرابلس والزاوية وصبراتة.

إضافة إلى ذلك أشار مصدر دبلوماسي رفيع، إلى أنه بعد التدخل الأمريكي لحسم الصراع في ليبيا، أملت أمريكا تعليماتها على المسؤولين في الوفاق، بأن تكون سرت العاصمة الإدارية لليبيا، وأن تكون خالية من أي تواجد عسكري بأي شكل، على أن يقتصر تأمينها على أفراد من الشرطة التابعة لحكومة الوفاق.

وكشف المصدر، أن التعليمات الأمريكية تضمنت أن ينتقل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من مقراتهم في طرابلس إلى سرت لمزاولة أعمالهم منها، مضيفاً أن تم التفاهم على أن يتم فتح الحقول والموانيء النفطية بآلية وترتيبات جديدة بحيث يتم فتح حساب جديد تودع فيه إيرادات النفط ويقسم بالتساوي بين حكومتي الشرق، والغرب .

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