 خبير عسكري: تركيا تخطط لاستهداف معقل المشير خليفة حفتر

ألمح خبير عسكري، إلى أن تركيا تعتزم استهداف قاعدة الجفرة الجوية، التي تعد حاليًا معقل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، على حد قوله.

وقال يوري ليامين، الخبير العسكري، لـ”موقع بلغاريان ميليتاري”، إنه تم تعزيز هذه التهديدات من خلال شريط فيديو للتدريبات التي ظهرت على شبكة الإنترنت، والتي يتم من خلالها تزويد طائرة F-16 التابعة للقوات الجوية التركية بالوقود في الهواء، من ناقلات KC-135.

ولفت إلى أن ما وصفه بـ”النزاع في ليبيا” مستمر في الاشتعال بسبب المزيد من التصعيد، لاسيما بعد التدمير الأخير لمنظومات صواريخ هوك التركية، المضادة للطائرات في قاعدة الوطية الجوية.

وأشار إلى تركيا يمكنها استخدام أسطولها الكبير، من مقاتلات F-16 لمهاجمة الجفرة، حيث استقبل سلاح الجو التركي حوالي 270 مقاتلة من طراز F-16C/D، ويمكن أن يكون لتركيا الآن نحو 250 طائرة F-16 جاهزة للقتال.

وأوضح أن هذه الطائرات قادرة على استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك القنابل والصواريخ، لافتا إلى أن القوات الجوية التركية تمتلك سبع طائرات ناقلة KC-135R، وأربع طائرات E-7T طويلة المدى للكشف عن الرادار والتحكم فيها، من أجل ضمان نجاح العملية في ليبيا.

وأضاف أن مجموعات مقاتلة من الطائرات “F-16 وKC-135 وE-7” قامت خلال العام الجاري، بتدريبات قبالة سواحل ليبيا، وتفاعلت مع القوات التركية التي تنتشر الآن قبالة الساحل وعلى أراضي ليبيا.