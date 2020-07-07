ليبيا الان

 خبير عسكري: تركيا تخطط لاستهداف معقل المشير خليفة حفتر

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ألمح خبير عسكري، إلى أن تركيا تعتزم استهداف قاعدة الجفرة الجوية، التي تعد حاليًا معقل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، على حد قوله.

وقال يوري ليامين، الخبير العسكري، لـ”موقع بلغاريان ميليتاري”، إنه تم تعزيز هذه التهديدات من خلال شريط فيديو للتدريبات التي ظهرت على شبكة الإنترنت، والتي يتم من خلالها تزويد طائرة F-16  التابعة للقوات الجوية التركية بالوقود في الهواء، من ناقلات KC-135.

ولفت إلى أن ما وصفه بـ”النزاع في ليبيا” مستمر في الاشتعال بسبب المزيد من التصعيد، لاسيما بعد التدمير الأخير لمنظومات صواريخ هوك التركية، المضادة للطائرات في قاعدة الوطية الجوية.

وأشار إلى تركيا يمكنها استخدام أسطولها الكبير، من مقاتلات F-16 لمهاجمة الجفرة، حيث استقبل سلاح الجو التركي حوالي 270 مقاتلة من طراز F-16C/D، ويمكن أن يكون لتركيا الآن نحو 250 طائرة F-16 جاهزة للقتال.

وأوضح أن هذه الطائرات قادرة على استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك القنابل والصواريخ، لافتا إلى أن القوات الجوية التركية تمتلك سبع طائرات ناقلة  KC-135R، وأربع طائرات E-7T  طويلة المدى للكشف عن الرادار والتحكم فيها، من أجل ضمان نجاح العملية في ليبيا.

وأضاف أن مجموعات مقاتلة من الطائرات “F-16 وKC-135 وE-7”  قامت خلال العام الجاري، بتدريبات قبالة سواحل ليبيا، وتفاعلت مع القوات التركية التي تنتشر الآن قبالة الساحل وعلى أراضي ليبيا.

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الجفرة حفتر خبير عسكري طائرات f16 قائد الجيش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تخلف عقلى فالمعروف ان امهر الطيارين فى العالم مصريين بشهادة من شاركوا معهم فى مناورات بقاعدة محمد نجيب وكان الطيار المصرى بطائرات ميج قديمة يسقط احدث الطائرات فى العالم لدى اسرائيل وبالتالى فان هذه الخزعبلات غير ممكنة فى ظل حماية الطيران المصرى واذا كانت مصر اقرب من ليبيا ولم يستطع الاقتراب منها فمصر بالتعاون مع الامارات والسعودية لديهم سلاح جوى رهيب قادر على سحق كلاب اردوغان فى ليبيا اذا اقترب منها جوا

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  • الشئ المؤكد ان السيطره التامه علي ليبيا بوجود خوان الشياطين المتأسلمين ( كفسوخه ليبي ليس الا) عن طريق الصهيويهوديه التركيه، او الطليانيه او الروسيه او خلطه منهم ، اصبحت الخيار الوحيد لمن تبقي من شرفاء ليبيا …. المسأله مسألة وقت ليس الا….للاسف الشديد …. و ان لم يتحرك شرفاء ليبيا الان الان الان سواء مدنيين او عسكريين ( لان شكل عم حفتر خد قرصة ودن من لاڤاروڤ ) لعمل موازنه فعليه فعلي ليبيا العربيه الاسلاميه ( و ليس المتأسلمه) السلامه و ان لله و ان اليه راجعون….

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  • الكماشه اليهوديه و الصهيوماسونيه دايسه للاخر …. ربنا يستر … و مبقاش فاضل غير مصر و السعوديه “فقط” اللي وافقين في وشهم …. حسبنا الله و نعم الوكيل

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  • الم يكن السراج وكل حكومته فى متناول طائرات الجيش الوطنى اثناء تواجده فى طرابلس وكان بامكانها استهداف سيارته وهو متجه لتوقيع اتفاقية العار مع تركيا ولكنها لم تفعل وهذا اكبر خطأ اما وهم استهداف المشير فهو مستحيل اصلا وكل محاولات طائرات الاتراك الاقترب من هناك مراقبة من الجيش المصرى وقادر على التصدى لا طائرة واسقاطها فالاوهام تصدر من الامعات ولا يستطيع اى مسئول ان يتفوه بهذه الخزعبلات فالرد سهل وكان بالامكان استهداف اكار فى ليبيا ولكن كل فعل له رد فعل يؤخذ فى الحسبان واذا تم استهداف السراج سقط اردوغان فى ليبيا

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